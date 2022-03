A Gonnosfanadiga un 43enne di Napoli ed un 21enne di Crotone sono stati denunciati dai carabinieri per truffa ai danni di un 65enne del luogo

Un 43enne di Napoli ed un 21enne di Crotone sono stati denunciati a piede libero per truffa dai carabinieri di Gonnosfanadiga, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia-querela presentata da un 65enne del luogo. I due, con artifizi e raggiri, avevano indotto il querelante ad accreditare su un conto a loro riferibile la somma di € 1.500,00, quale controvalore per l’acquisto di un trattore agricolo che avevano messo fraudolentemente in vendita. L’ignaro acquirente però, dopo il pagamento non era mai entrato in possesso del mezzo agricolo e per tale motivo aveva sporto regolare querela.