Ieri pomeriggio i carabinieri di Carbonia hanno arrestato una 45enne del luogo, disoccupata, indiziata del reato di tentata rapina impropria

Ieri pomeriggio i carabinieri del NORM della Compagnia di Carbonia, hanno arrestato una 45enne del luogo, disoccupata, perché indiziata del reato di tentata rapina impropria. I carabinieri, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, sono intervenuti presso il “Superpan” ove, il personale della vigilanza aveva sorpreso la donna sottrarre alimenti di vario genere, per un valore complessivo di circa 70 euro. La donna è stata ristretta presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza con rito per direttissima che avverrà stamane presso il Tribunale di Cagliari.