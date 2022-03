Convocato in Prefettura l’incontro richiesto dai Sindacati per l’espletamento della procedura di raffreddamento e di conciliazione per il personale della RSA Rosa del Marganai

A seguito della richiesta ricevuta dalle organizzazioni sindacali della Funzione pubblica CGIL, CISL e UIL, per la convocazione di un incontro finalizzato all’espletamento della procedura di raffreddamento e di conciliazione per il personale della RSA Rosa del Marganai, la Prefettura di Cagliari ha convocato un incontro in videoconferenza che si terrà giovedì 31 marzo, alle ore 10.00, allo scopo di poter effettuare il richiesto tentativo di conciliazione.