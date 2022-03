Piero Porcu (assessore del comune di Carbonia): «Al via il 30 marzo i Cantieri Plurifondo Lavoras»

«I cantieri inseriti nel programma “Plurifondo Lavoras”, a beneficio del patrimonio pubblico ed attivati in alcune aree della città, partiranno mercoledì 30 marzo 2022.»

Lo ha annunciato oggi l’assessore dell’Urbanistica del comune di Carbonia Piero Porcu, rispondendo nel merito ad un’interrogazione della minoranza in Consiglio comunale.

«Non appena insediati, ci siamo immediatamente adoperati per concludere l’iter di avvio dei cantieri in oggetto – ha sottolineato l’assessore -. Nello scorso mese di febbraio si è fatto fronte alle prove di idoneità di lavoro del personale che a vario titolo sarà impiegato, con il completamento delle graduatorie definitive.»

I cantieri del programma regionale con l’assunzione di 37 persone tra geometri, operai e impiegati amministrativi, hanno diversi obiettivi tra cui due cantieri finalizzati alla riqualificazione delle aree attigue del complesso sportivo di via Balilla, la pulizia di aree verdi per ridurre il rischio incendi e la realizzazione delle fasce parafuoco per prevenirli, sia nelle aree limitrofe sia nelle strade comunali.

«Il Programma – ha ricordato l’assessore dell’Urbanistica – è stato istituito dalla legge di Stabilità regionale del 2018 ed è finalizzato all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, attraverso politiche di incentivazione e altre misure di rafforzamento dell’occupazione che sono certamente preziose in un territorio come il nostro.»

Si prevede la conclusione dei lavori e delle attività entro la fine dell’anno. Nonostante i termini siano stati prorogati dalla Ras al 31 maggio prossimo.

«Il comune di Carbonia – ha concluso Piero Porcu – ha avviato i cantieri già nei tempi stabiliti.»