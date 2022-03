Iglesias: al via percorsi formativi per beneficiarie del reddito di cittadinanza

L’Istituzione Paritaria Scuole Boccaccio, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del comune di Iglesias e con la V Commissione consiliare, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizzerà percorsi di formazione gratuiti riservati alle beneficiarie del reddito di cittadinanza.

I percorsi formativi, di dieci lezioni ciascuno, riguarderanno la lingua inglese e l’informatica, e consentiranno alle beneficiarie, individuate dall’equipe multidisciplinare del PLUS di Iglesias, di acquisire importanti competenze utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.

«Ringraziamo di cuore l’Istituto Boccaccio – ha messo in evidenza l’assessora delle Politiche sociali Angela Scarpa – per un’iniziativa concreta e di grande rilevanza, che consentirà alle beneficiarie di completare un percorso di livello, utilizzabile nella vita lavorativa.»

Per la consigliera Monica Marongiu, presidente della V Commissione Politiche sociali: «Un percorso formativo nel segno dell’inclusione, grazie ad iniziative che testimoniano l’utilità della sinergia che si può creare tra le Istituzioni, i soggetti della società civile ed il mondo della scuola».