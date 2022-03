Il comune di Carbonia, a filo diretto con il Terzo Settore, ha pubblicato l’avviso per chi può accogliere i profughi ucraini

È in continua evoluzione la macchina organizzativa coordinata dal comune di Carbonia, in merito alla situazione di emergenza che sta vivendo il popolo ucraino. Su indicazione del C.O.C., il Centro operativo comunale, sulla home page del sito istituzionale del Comune è stata ideata una sezione speciale, fruibile anche in lingua ucraina, russo e inglese con le indicazioni per l’ingresso e la permanenza dei profughi ucraini sul territorio nazionale e un avviso per chi fosse nelle condizioni di offrire un alloggio.

Il sindaco Pietro Morittu ha così lanciato un appello: «Invitiamo chiunque avesse un appartamento disponibile o volesse ospitare persone singole o nuclei familiari a segnalarlo attraverso l’avviso che è stato pubblicato».

Gli interessati possono reperire le informazioni e la documentazione necessaria sul sito istituzionale del comune di Carbonia.