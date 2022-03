Mercoledì 23 marzo le squadre di Abbanoa interverranno a Musei per collegare le nuove condotte di via Sassari

Mercoledì prossimo 23 marzo, dalle 8.30 alle 12.30, le squadre di Abbanoa interverranno a Musei per eseguire il collegamento delle nuove condotte appena realizzate in via Sassari. Si tratta di un ulteriore cantiere di ammodernamento della rete con la sostituzione integrale di diversi tratti. A seguito di uno studio dettagliato, sono stati scelti i tratti che negli ultimi anni avevano registrato numerose rotture tanto da richiedere continui interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa. Le nuove condotte sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta.

Durante le operazioni di scollegamento delle vecchie tubature e collegamento delle nuove potrebbero verificarsi cali di pressione soltanto nella strada interessata e in via Sassu. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi.