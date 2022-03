Da sabato 26 marzo a domenica 3 aprile, le Caritas parrocchiali di Carbonia saranno impegnate nella “Settimana della solidarietà”

Da sabato 26 marzo a domenica 3 aprile, le Caritas parrocchiali di Carbonia saranno impegnate nella raccolta di beni di prima necessità che verranno successivamente distribuiti alle famiglie della città che si trovano in condizioni disagiate, attraverso il “Centro unico di distribuzione”. L’iniziativa rientra nella “Settimana della solidarietà”.

La raccolta sarà così organizzata: alla Beata Vergine Addolorata, in via Liguria, olio di semi; alla Beata Vergine delle Grazie di Barbusi, latte e zucchero; alla parrocchia di Cristo Re in piazza Iglesias, prodotti per l’igiene personale; alla parrocchia Gesù Divino Operaio in via Mazzini, succhi di frutta e merendine; alla San Camillo De Lellis all’ospedale Sirai, riso; alla parrocchia San Narciso di Serbariu, scatolette di carne e farina; alla parrocchia di San Ponziano di piazza Roma, infine, legumi e pasta.