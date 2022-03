La Villacidrese ha battuto la capolista Ilvamaddalena con una doppietta di Alessio Figos (per lui 4 goal in 3 giorni)

Una grande Villacidrese ferma la capolista Ilvamaddalena nel recupero della 25ª giornata del campionato di Eccellenza. La doppietta di Alessio Figos, la seconda in tre giorni dopo quella all’Ossese, ribalta l’iniziale vantaggio ospite, con il 2-1 che resiste fino al termine del match.

Era stata proprio la prima della classe a portarsi in vantaggio dopo 12 minuti sugli sviluppi di un calcio di punizione che ha visto Chiappetta segnare di testa l’1-0. La squadra di Graziano Mannu non si scompone e già al 15’ pareggia con Figos, abile a farsi trovare pronto nell’area piccola sul cross dalla sinistra di Angheleddu. Al 21’ il numero nove la ribalta: altro cross dalla sinistra, questa volta di Kassama, Cordeddu in inserimento cerca la battuta al volo e nella mischia creata in area piccola è ancora Figos a segnare il 2-1.

Nella ripresa l’Ilvamaddalena, anche con i cambi offensivi, cerca di riprendere la gara. A metà secondo tempo la grande chance su calcio di rigore, ma Pisano neutralizza la conclusione dal dischetto di Cacheiro. Nel finale, la traversa e il palo negano la rete del pari ospite. La Villacidrese può così festeggiare la meritata vittoria davanti al proprio pubblico.

«Abbiamo fatto una bellissima partita contro la capolista – commenta mister Graziano Mannu a fine partita -. Da quando ci sono io sulla panchina della Villacidrese, credo che l’Ilvamaddalena sia la squadra più forte che abbiamo affrontato. Questa vittoria dà ancora più importanza al lavoro svolto dai ragazzi. La nostra è una grande squadra. Forse abbiamo lasciato qualche punto di troppo per strada, a volte anche immeritatamente. Alessio Figos non è in perfette condizioni fisiche, ma la volontà e l’esperienza di questo ragazzo fanno la differenza, segnando un’altra doppietta.»

La Villacidrese tornerà in campo nuovamente domenica per la trasferta di Pozzomaggiore contro il Bosa.

Villacidrese-Ilvamaddalena 2 a 1 (p.t. 2 a 1)

Villacidrese: Pisano, Lussu, Bruno, Pinna, Cordeddu, Angheleddu, Corda (50′ Porru), Paulis (61′ Cirronis), Minerba (55′ Zedda), Kassama (72′ Muscas), Figos (74′ Lilliu). A disposizione: Ardau, Zedda, Medda, Demontis, Lilliu,Muscas, Cirronis, Porru, Piras. Allenatore: Mannu.

Ilvamaddalena: Manis, Lena, Lobrano, Chiappetta, Di Pietro, Dombrovoschi, Cacheiro, Gallo (45′ Molina), Tapparello, Aiana, Escobar (74′ Messina).

A disposizione: Esposito, Messina, Arricca, Pirina, Serio, Molina.

Allenatore: Acciaro.

Arbitro: Pili di Cagliari.

Marcatori: 12′ Chiappetta (I), al 15′ 2 21′ Figos (V).

Note: ammoniti Gallo, Lobrano, Pinna, Bruno, Di Pietro. Al 21′ del st Pisano ha parato un calcio di rigore a Cacheiro.