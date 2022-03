Nuoro, ecco il progetto preliminare per la rete d’irrigazione con le acque reflue di “Su Tuvu”

È stato presentato nel palazzo della Provincia di Nuoro, il progetto preliminare del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per la realizzazione di una rete di irrigazione nella parte sud-est del territorio comunale di Nuoro che si estenderà fino al fiume Cedrino e sarà alimentata dalle acque reflue depurate del depuratore di Su Tuvu.

«Si tratta di una rete – sottolinea il presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Ambrogio Guiso – che andrà ad integrare come superfici irrigate, l’altra grande opera prossima al riappalto, che si avrà con il completamento della diga di Cumbidanovu. Un’opera importantissima, per la quale stiamo mettendo tutto l’impegno possibile, per dare una risposta agli agricoltori e hobbisti costituitisi in comitato e che attendono la realizzazione da oltre vent’anni.»

Antonio Caria