Oggi Carbonia-Aprilia non si gioca, rinviata nuovamente al 9 marzo per sopraggiunto impedimento della squadra laziale a raggiungere Carbonia

La partita Carbonia-Aprilia, in programma questo pomeriggio allo stadio Comunale “Carlo Zoboli”, recupero della sedicesima giornata del girone d’andata, non si gioca. E’ stata rinviata nuovamente a mercoledì prossimo 9 marzo, alle 15.00, per sopraggiunto impedimento della squadra laziale a raggiungere Carbonia. La squadra laziale è stata bloccata da un’improvvisa interruzione sulla strada che conduce all’aeroporto di Fiumicino. Il Carbonia ha ricevuto la notizia a metà mattina, quando la squadra di David Suazo era già pronta per l’impegno agonistico di questo pomeriggio.

Oggi sono in programma altri due recuperi, il derby tra Latte Dolce ed Arzachena e Team Nuova Florida – Vis Artena.