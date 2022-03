Sant’Antioco: al via la gara d’appalto per i lavori nell’edificio scolastico di via Lazio

Al via la gara d’appalto per i lavori di “Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio scolastico di via Lazio”, dove ha sede una delle due scuole cittadine dedicate all’infanzia. 240 mila euro di investimento per proseguire nel poderoso piano di ammodernamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’intero patrimonio scolastico di Sant’Antioco. Tutti gli immobili sono stati sottoposti ad interventi di varia natura, sfruttando le opportunità di Iscola prima, e del PNRR poi.

«Lo avevamo detto al nostro insediamento – commenta il sindaco, Ignazio Locci – che nessuna scuola di Sant’Antioco verrà lasciata indietro. E così è stato. Perché in questi cinque anni di attività amministrativa abbiamo messo mano su tutti gli edifici scolastici. Adesso è il turno dell’infanzia di “Via Lazio”. Cinque anni di programmazione, progettazione ed investimenti per le nostre scuole, per il futuro dei nostri ragazzi. Cinque anni di fatti, perché l’attività amministrativa si misura con i fatti. Ed è un fatto che, dopo i lavori realizzati in “Via Bologna”, “Via Manno”, “Via Virgilio”, Enrico Fermi”, non piova più all’interno delle scuole di Sant’Antioco.»

«Si tratta di un altro tassello posto nel grande mosaico di interventi realizzati negli immobili scolastici cittadini: il nostro è stato un piano straordinario, poderoso, che ha investito diversi milioni di euro in cinque anni – dice l’assessore dei Lavori pubblici, Francesco Garau -. Ora siamo arrivati alla scuola di via Lazio, nota come l’Acai”, nella quale già negli anni scorsi eravamo intervenuti con una serie di lavorazioni, tra le quali la creazione di un’area giochi a norma. Quanto all’intervento attuale, l’obiettivo che si intende perseguire è ristabilire le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza degli ambienti scolastici risolvendo celermente le problematiche legate all’infiltrazione di acqua piovana nella copertura piana. Nel dettaglio, provvederemo alla realizzazione di una copertura inclinata con lastre autoportanti; alla sostituzione degli infissi; alla realizzazione di interventi di ripristino d’intonaco lungo tutti i cornicioni e lungo le due pareti esterne tra i due solai di copertura nonché la relativa ritinteggiatura; e ancora ripristino di intonaci e tinteggiatura all’interno dell’edificio e regimazione delle acque meteoriche di scolo.»