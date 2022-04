Alle 15.00 al “Carlo Zoboli”, Carbonia-Arzachena, in palio punti pesantissimi per la zona play off e quella play out

Turno infrasettimanale, questo pomeriggio, prima della pausa pasquale, per la dodicesima giornata di ritorno del girone G del campionato di serie D, inizio ore 15.00. Al Comunale “Carlo Zoboli”, il Carbonia ospita l’Arzachena di Marco Nappi, la squadra rivelazione del girone, in piena corsa per le prime posizioni. La squadra di David Suazo deve assolutamente vincere per continuare a coltivare il sogno salvezza, attraverso l’accesso ai play out che, ad oggi non è certo anche con il terz’ultimo posto, perché il ritardo dalla 13ª posizione, occupata dall’Atletico Uri con una partita da recuperare, è di 9 punti (21 a 30), oltre la soglia di 8 punti che vanifica la possibilità di disputare il play out.

Sugli altri campi, la Torres gioca ad Artena; il Latte Dolce, ultimo dopo la sconfitta di Genzano, ospita la capolista Giugliano; il Muravera, infine, ospita il Team Nuova Florida. E’ stato rinviato l’altro derby sardo della giornata, Atletico Uri-Lanusei, così come Afragolese-Cynthialbalonga, per problemi legati ai contagi da Covid-19.

Completano il programma della 1ª giornata del girone di ritorno le partite Aprilia-Cassino ed Insieme Formia-Real Monterotondo Scalo.

Nell’anticipo disputato ieri, la Gladiator ha battuto l’Ostiamare 2 a 1.