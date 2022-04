E’ stato prorogato al 15 aprile il termine per la presentazione delle domande sulla legge 162/1998

L’assessorato delle Politiche sociali del comune di Carbonia ha posticipato il termine di presentazione delle domande di ammissione ai “Progetti Personalizzati di sostegno in favore di persone con disabilità grave” – Legge 162/98. La domanda di partecipazione potrà essere quindi presentata fino alle ore 18.00 di venerdì 15 aprile 2022.

Tutte le informazioni relative al bando ed i tutorial per poter procedere si trovano sul sito del comune di Carbonia al seguente link:

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/4444-legge-n-162-98-avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-richieste-di-predisposizione-dei-piani-personalizzati-nuovi-e-rinnovi-annualita-2022

Si ricorda che il beneficiario (o la persona referente) potrà presentare la richiesta esclusivamente utilizzando lo SPID o la Carta di identità elettronica. I cittadini che, alla data di scadenza, non potranno presentare richiesta perché non risultano in possesso della certificazione rilasciata entro il 31 marzo 2022 o non siano stati convocati dalla Commissione medica entro tale data, potranno presentare richiesta anche in data successiva al 15 aprile 2022. La scadenza fissata è il 31 ottobre 2022, termine necessario per consentire la predisposizione del progetto e il suo avvio, secondo le indicazioni della Regione.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare la Responsabile del procedimento e le assistenti sociali in servizio all’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Carbonia. Al seguente link si possono trovare tutti i contatti necessari:

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/organizzazione/articolazione-degli-uffici/item/1556-servizi-sociali

Per problemi tecnici relativi all’accesso o alla compilazione della domanda si può scrivere all’indirizzo e-mail: assistenzatecnica_L162@comune.carbonia.su.it