Villacidrese sconfitta di misura a Nuoro, goal decisivo di Cocco al 73′

Stop a Nuoro per la Villacidrese, sconfitta 1-0 nella 30ª giornata del campionato di Eccellenza. Nella sfida del “Frogheri” sono stati i padroni di casa della Nuorese ad avere la meglio e conquistare i tre punti grazie al gol segnato da Cocco al 73’.

La gara è stata equilibrata per lunghi tratti, con la squadra di Mannu che prova a colpire già al 15’ con Kassama, che trova l’opposizione di Congiunti. L’ex Corda invece non riesce ad inquadrare la porta. Pisano è attento su Ragatzu e Cocco, mentre Figos e Muscas non riescono a sbloccare il risultato dall’altra parte. Nella ripresa è ancora Muscas a rendersi pericoloso, trovando una gran parata di Congiunti. Alla fine è Cocco, il capitano della Nuorese, a decidere le sorti della partita con una gran conclusione dalla distanza al 73’. La gara termina così 1-0 nonostante la buona prova della Villacidrese.

«Per quanto visto in campo poteva starci tranquillamente il pareggio – ha commentato a fine gara mister Graziano Mannu -. Il nostro obiettivo da qui alla fine resta quello di fare più punti possibili, ce la giocheremo partita dopo partita e vedremo alla fine dove saremo arrivati in classifica.»

Nuorese: Congiunti, Peana, Manfredi (66′ Tuccio), Roccuzzo, Farris, Tuccio, Demurtas S., Scioni, Ragatzu, Cocco, Vinci (66′ Scanu). A disposizione: Mereu, Di Nardo, Demurtas A., Scanu, Putzu, Saiu. Allenatore: Giuseppe Cantara.

Villacidrese: Pisano, Zedda, Bruno, Pinna (66’ Demontis), Lussu, Angheleddu, Paulis (79’ Minerba), Corda, Muscas, Kassama (73’ Lilliu), Figos. A disposizione: Ardau, Demontis, Cordeddu, Medda, Minerba, Porru, Cirronis, Lilliu, Piras. Allenatore: Graziano Mannu.

Arbitro: Pili di Cagliari

Rete: 73’ Cocco.

Note: Ammoniti Bruno, Mannu, Roccuzzo, Cocco e Peana.