Enrico Lai ed Omar Tocco (PRC-SE) sollecitano Regione e Governo ad intervenire a sostegno della Portovesme srl

«Le problematiche relative al polo industriale di Portovesme accentuate dalla situazione del caro energia e le sue ricadute sul suo futuro rendono necessaria una presa di posizione forte ed unitaria da parte delle comunità locali e delle forze politiche, al fianco delle parti sociali e delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati a difendere il futuro degli stabilimenti.»

Lo scrivono, in una nota, Enrico Lai ed Omar Tocco, rispettivamente segretario regionale e segretario cittadino di Iglesias del PRC-SE.

«I rincari dei costi dell’energia, aggravato ulteriormente dalla situazione internazionale, mettono a rischio la sopravvivenza della Portovesme srl, una delle ultime realtà produttive ancora presenti nel territorio, duramente colpito da una crisi economica e sociale che si trascina da troppi anni – aggiungono Enrico Lai ed Omar Tocco -. La regione Sardegna ed il governo Nazionale devono intervenire in ogni modo contro le ipotesi di chiusura della Portovesme srl perché sarebbe un ulteriore dramma per il territorio.»

«L’annuncio della società Portovesme SRL, e delle organizzazioni sindacali di categoria, su una possibile chiusura degli impianti se non dovessero arrivare adeguate compensazioni economiche per far fronte ai rincari energetici di questi mesi, e rendere cos nuovamente competitivo produrre zinco e piombo nel territorio e pi in generale nel Paese, ci mette di fronte ad uno scenario gravissimo – sottolineano Enrico Lai ed Omar Tocco -. Oltre 1.500 posti di lavoro dipendono dallo stabilimento della Portovesme srl, ma considerando l’indotto arriviamo a 5.000 famiglie il cui avvenire dipende dal futuro di quella produzione industriale.»

«Il Partito della Rifondazione Comunista della Sardegna al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di fronte a questo ennesimo tracollo sociale – concludono Enrico Lai ed Omar Tocco – ed è sempre pronto a sostenere ogni iniziativa utile alla salvaguardia dei posti di lavoro legati alla Portovesme SRL.»