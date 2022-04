Giangi Fiori (Carbonia Avanti): «Eventi per socializzare e riavvicinare le persone, ripristinando gli spazi di quartiere»

«Dopo aver discusso con il gruppo di cui faccio parte in maniera attiva sull’importanza e la possibilità di ravvivare la città in una forma di aggregazione culturale e sociale, mi sono proposto per attivarmi con la più totale disponibilità, coinvolgendo amici, volontari ed associazioni, per ricreare un evento, sull’esempio di quello che rappresentava negli anni ’80 la mitica “FESTA DELLA LUMACA” per il rione in cui vivo, che abbia come focus la socializzazione ed il riavvicinamento tra le persone, ripristinando gli spazi di quartiere ormai da troppo tempo abbandonati, restituendogli quella funzione attiva nella vita dei rioni della nostra città.»

A dirlo è Giangi Fiori, attivista del gruppo civico “Carbonia Avanti”.

«In questo momento storico, dopo 2 anni di pandemia, pensiamo che questo progetto sia un un buon modo per restituire quel po’ di normalità e socialità di cui i cittadini sentono la necessità – aggiunge Giangi Fiori -. Nelle prossime settimane quindi, insieme ad alcune associazioni cittadine (le più attive ed esperte nell’organizzazione di eventi di questo tipo) definiremo il progetto da presentare alle istituzioni provinciali e regionali, per fare si che ci si possa confrontare tutti insieme, sulla reale e concreta possibilità di mettere in piedi un comitato per riproporre un evento di quartiere».

«Si punta a ricreare un momento di comunità e di appartenenza che abbia un buon mix di tradizione, cultura e socialità», conclude Giangi Fiori.