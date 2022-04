Guspini: a fuoco un deposito di attrezzi, sul posto i vigili del fuoco

Intorno alle 11.00, la squadra di pronto intervento “7” dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri è intervenuta in un’area rurale nella periferia di Guspini, per l’incendio di una struttura adibita a deposito attrezzi.

Gli operatori hanno spento le fiamme che si sono propagate all’interno della struttura, coinvolgendo attrezzature e materiali da lavoro. Nessuna persona risulta coinvolta. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

Antonio Caria