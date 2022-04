La Giunta regionale ha approvato i criteri di ripartizione delle risorse per i programmi di investimento per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, ha approvato la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse per la redazione dei programmi di investimento per il rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale.

In altre parole, con quasi 5 milioni di euro, la Regione rafforza l’impegno in chiave di sviluppo sostenibile dei trasporti e sostiene gli operatori del settore per il triennio 2022-2025: il rinnovo dei mezzi dell’Arst e delle altre aziende che operano in convezione con la Regione nel Tpl, fa parte di una strategia complessiva che la Giunta sta portando avanti per creare un sistema integrato di infrastrutture efficace, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

L’obiettivo, infatti, è di assicurare una mobilità sostenibile nel trasporto stradale e diminuire in modo significativo le emissioni di Co2 nell’aria: «Siamo impegnati con forza e determinazione nell’individuare azioni, indirizzi e strategie che, lungo una linea di progresso e sviluppo sostenibili, possano proiettare la Sardegna sempre più in là – ha spiegato l’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde -. La lotta all’inquinamento, con un contributo nell’ammodernamento delle flotte, è in linea con quanto ci viene richiesto dall’Europa e con gli obiettivi che intendiamo perseguire per consegnare una terra sempre più bella e moderna alle future generazioni e per continuare a garantire ai sardi il diritto alla mobilità», ha concluso l’assessore regionale dei Trasporti.

Le risorse, pari a 4.901.135 euro, sono state ripartite per il 50% ad Arst e per il restante 50% ad altre aziende che ne dovessero far richiesta