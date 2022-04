Orizzonti di cooperazione. Progetti tra arte, istruzione ed empowerment tra Sardegna e Kenya (2017-2018). Incontro il 13 aprile a Perdaxius

Orizzonti di cooperazione. Progetti tra arte, istruzione ed empowerment tra Sardegna e Kenya (2017-2018). E’ il tema dell’incontro che si terrà mercoledì prossimo 13 aprile, dalle 17.00, nella sala consiliare del comune di Perdaxius, con: Bonface Okada Buluma, educatore Koinonia Community (2017-2018) Emiliana Sabiu dell’Associazione Cherimus e Gianluigi Loru, sindaco di Perdaxius.

L’incontro è dedicato all’importanza dei progetti di cooperazione finanziati dalla legge regionale 11 aprile 1996 n° 19, Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale. Il Focus sarà su due progetti finanziati dalla Regione Sardegna che hanno avuto anche un importante sostegno istituzionale da parte del comune di Perdaxius e di altri comuni del Sulcis.

L’incontro verterà sulla collaborazione negli anni 2017-2018 tra Cherimus e Koinonia Community (associazione di Nairobi che si occupa di aiutare le comunità di bambini e ragazzi che vivono nelle strade di Nairobi offrendo loro una casa alternativa ed un percorso educativo) nell’ambito di due progetti sviluppati insieme nel 2017 e 2018, “Ciak! Kibera” e “Carnival! Nairobi” e che si sono avvalsi della legge n°19 come strumento di finanziamento.