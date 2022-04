Sono esplose le polemiche, a Iglesias, dopo quanto è accaduto al termine della presentazione del libro “Disarmare il virus della violenza” di Pasquale Pugliese.

«In occasione della Giornata della Terra 2022, in una sala del Comune di Iglesias, è stato presentato il libro “Disarmare il virus della violenza” di Pasquale Pugliese – scrivono in una nota Claudia Zuncheddu, esponente dell’associazione Sardigna Libera, e Rita Melis, rappresentante del Coordinamento del Sulcis Iglesiente della Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica -. Alla fine dell’evento a cui hanno partecipato numerosi cittadini ed esponenti di associazioni e movimenti politici impegnati per il disarmo nel mondo, agenti di polizia all’uscita dal Municipio hanno imposto l’identificazione di tutti i partecipanti. Un’atto di arroganza spropositato ed ingiustificato ancor più per un evento contro la violenza regolarmente autorizzato ed accolto all’interno di sedi istituzionali.»

«Si invitano i parlamentari eletti in Sardegna ad esigere, da parte degli organismi preposti alla tutela dell’Ordine pubblico, le motivazioni di quest’azione repressiva che lede il diritto alla libertà di pensiero e di partecipazione democratica dei cittadini a qualsiasi evento culturale e politico – ha rimarcato in un secondo comunicato diffuso stamane Claudia Zuncheddu -. Preoccupa ancor più che i fatti siano avvenuti per un evento contro ogni forma di violenza, contro gli armamenti, contro la produzione e l’esportazione di bombe anche dalla vicina fabbrica RWM di Domusnovas. Auspichiamo che l’atto intimidatorio contro la Libertà sancita in modo inequivocabile dalla stessa Costituzione italiana e garantita da tutte le costituzioni democratiche, non venga sottovalutato.»