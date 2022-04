Si è conclusa l’attività al centro di vaccinazione di via Mascagni, a San Giovanni Suergiu. La telefonata odierna alla sindaca Elvira Usai da parte del dottor Giuseppe Ottaviani, responsabile provinciale degli hub vaccinali, ha chiuso «un’esperienza intensa, importante, ricca di rinunce e di altrettante soddisfazioni, tutte legate alla collaborazione tra ASL ed enti locali. Mai come in questo periodo storico, questa collaborazione si è rivelata così significativa ed efficace. Mai come in questo tragico momento pandemico si è riusciti ad arrivare al bisogno immediato delle persone, nonostante le difficoltà oggettive che spesso imbrigliano la burocrazia delle amministrazioni pubbliche. A nome della nostra comunità e del territorio, desideriamo ringraziare l’impegno, il sacrificio, il senso di abnegazione e l’elevata professionalità di tutti gli operatori sanitari e tecnici della ASL 7 che si sono alternati nella palestra di via Mascagni e che hanno contribuito da aprile 2020 a marzo 2021 alla tutela della nostra salute, con la vaccinazione di massa».

E’ quanto si legge in un post pubblicato nella pagina facebook istituzionale del comune di San Giovanni Suergiu.