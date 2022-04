Cinque titoli in cartellone dal 10 aprile al 15 maggio per la prima parte della Stagione Teatro Villaspeciosa 2022 organizzata da Abaco Teatro al Teatro Comunale “Maria Carta” di Villaspeciosa (Sud Sardegna) con la direzione artistica di Rosalba Piras: da “L’Ultima Risata”, una produzione dei “padroni di casa” ispirata agli artisti ebrei protagonisti della grande stagione del kabarett tedesco, a “Scappano le Fiabe” de La Bottega dei Teatranti – per bambini e famiglie, a “La Vedova Scalza” di Theandric, dal romanzo di Salvatore Niffoi (Premio Campiello 2006), a “Natale in Casa Cubeddu” (produzione Pinocchio Dance) con la Compagnia Gli Idioti Intelligenti), liberamente ispirato alla celebre commedia di Eduardo De Filippo per chiudere in bellezza tra parole e note con l’omaggio a Gabriella Ferri di OfficinAcustica: “Gabriella… Sempre!”.

La Stagione Teatro Villaspeciosa 2022 – che prevede anche una serie di recite per le scuole – proseguirà in autunno, a partire da ottobre con un ricco carnet di appuntamenti e, intanto, in estate Abaco Teatro proporrà – per la prima volta a Villaspeciosa, tra il palcoscenico allestito presso la Chiesa di San Platano ed altri luoghi del paese – una sezione del festival “diffuso” Giardini Aperti 2022.