A Carbonia i gruppi consiliari di Art. 1 e M5S hanno depositato un’interpellanza sulla chiusura della piscina di via delle Cernitrici

A Carbonia i gruppi consiliari di Articolo 1 e Movimento 5 Stelle hanno depositato un’interpellanza sulla chiusura della piscina di via delle Cernitrici.

«L’Amministrazione cosa dice e, soprattutto, cosa ha fatto e cosa intende fare per mantenere in vita nella nostra città un impianto sportivo di così elevata importanza? – chiedono Articolo 1 e Movimento 5 Stelle -. Il contratto in essere stipulato nel 2014, che prevedeva una gestione di nove anni con possibile proroga di altri tre anni, che fine ha fatto? I canoni d’affitto previsti dal contratto ad oggi sono stati regolarmente versati nelle casse comunali? Le opere di manutenzione sono state eseguite come previsto dal contratto?»

«Attraverso il PNRR – sottolineano i consiglieri di Articolo 1 e Movimento 5 Stelle – avremmo potuto avviare delle importanti opere di rigenerazione della struttura attraverso un finanziamento sino a 1 milione e mezzo di euro ma il bando è stato perso per una manciata di minuti sulla scadenza di presentazione della domanda.»