I carabinieri di Villamassargia hanno denunciato tre persone di La Spezia per truffa aggravata ai danni di una 55enne titolare di un’azienda agricola del luogo

Ieri i carabinieri di Villamassargia, a seguito di una denuncia querela formalizzata da una 55enne del luogo, titolare di un’azienda agricola, nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, hanno denunciato a piede libero per truffa aggravata 3 persone residenti in provincia di La Spezia, di età compresa tra i 23 e i 55 anni. Questi, in concorso tra loro, mediante artifici e raggiri, si erano fatti consegnare dalla denunciante 22 capi di bestiame bovino per un valore complessivo di 37.000 euro, senza ottemperare poi al pagamento della somma pattuita. I capi di bestiami erano stati inviati in Liguria a bordo di un idoneo mezzo e i venditori avevano ricevuto in anticipo un assegno che è risultato essere privo di copertura. Dopo aver portato a segno il raggiro, gli autori si erano resi irreperibili alle chiamate delle vittime.