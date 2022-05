Un 25enne di Carbonia è stato arrestato dalla Squadra Volante del Commissariato di Carbonia, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Un 25enne di Carbonia è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, durante il controllo del territorio operato nel centro abitato di Portoscuso.

I poliziotti hanno proceduto al controllo di un’auto. Il conducente, sottoposto ad un primo controllo, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana. Successivamente, la perquisizione, effettuata in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Iglesias, è stata estesa presso la sua abitazione, dove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente di tipo cocaina, confezionata in varie buste di cellophane e per un quantitativo totale di circa 5 grammi, un bilancino di precisione e la somma di circa 70 euro in contanti, quale presunto provento dell’attività di spaccio.