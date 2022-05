Finanziato il progetto “Centro esperienze creative Ex-Montegranatico” del comune di Sant’Antioco, con le risorse del Bando “Fermenti in Comune”

Il comune di Sant’Antioco si è aggiudicato un finanziamento di 60mila euro (cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 27mila euro), del bando Anci “Fermenti in Comune”, per la realizzazione del progetto “MuseoDiffuso.exe – Centro esperienze creative Ex-Montegranatico”. Un lavoro di co-progettazione lungo e articolato che ha visto il coinvolgimento delle associazioni culturali locali “Ottovolante”, “Iklos”, “CCN Welcome to Sant’Antioco”, “Associazione Astri”, “Radici Future APS” coordinate dall’Ufficio Cultura del comune di Sant’Antioco.

Grazie al finanziamento l’ex stabile Montegranatico diventerà un luogo di formazione culturale, tra tradizioni ed innovazioni, arti figurative, esperienze, all’insegna dell’inclusione, della partecipazione e dell’uguaglianza. L’obiettivo è realizzare un centro esperienziale di interpretazione del territorio, uno spazio polifunzionale contenitore di eventi e generatore di contenuti, creato da e per i giovani, in cui il processo di conoscenza del territorio viene attivato attraverso forme partecipate di narrazione ma anche e soprattutto di vita vissuta e di creazione di storie per una riappropriazione dei valori legati all’identità del territorio e all’autenticità dei luoghi che lo compongono.

Alcuni spazi di proprietà comunale dell’ex-Monte Granatico saranno cogestiti dal Comune e dai partner di progetto: con una presenza rilevante di associazioni giovanili diverranno sede di attività culturali con una marcata impronta creativa ed esperienziale, destinate ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, attraverso forme di partecipazione attivate sin dalle prime fasi esecutive in favore di studenti delle Scuole secondarie di secondo grado del territorio (3°- 5°); giovani residenti nel territorio già attivi nel mondo associazionistico locale; studenti universitari che risiedono solo temporaneamente nel territorio; giovani NEET – che non studiano, non svolgono un’attività lavorativa e non sono impegnati in nessuna attività formativa; giovani residenti occupati in settori legati allo sviluppo turistico del territorio.