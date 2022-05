I carabinieri di Carloforte hanno denunciato a piede libero un 30enne ed una 54enne, per invasione di edifici altrui e danneggiamento

Ieri mattina i carabinieri della stazione di Carloforte hanno denunciato a piede libero, per invasione di edifici altrui e danneggiamento, un 30enne ed una 53enne, entrambi senza fissa dimora e disoccupati. Questi il primo maggio scorso avevano occupato stabilmente l’abitazione di un 86enne cagliaritano, pensionato, situata in quella località “Spalmadureddu”, una seconda casa per le vacanze, danneggiando inoltre i mobili e gli infissi dell’appartamento stesso.

I danni sono in corso di quantificazione.