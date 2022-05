A Iglesias l’associazione Nuova Via ha organizzato per venerdì 27 maggio, la seconda edizione della Festa di Primavera

L’associazione Nuova Via ha organizzato per venerdì 27 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00, la seconda edizione della Festa di Primavera, che si terrà presso l’area verde del galoppatoio comunale di via Laconi (piazzetta Alda Merini), ad Iglesias.

L’iniziativa è rivolta alle scolaresche e agli adulti, e ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla tutela ambientale, al rispetto degli animali, alla lotta al randagismo, al rispetto della cosa pubblica; dare spunti di riflessione e di confronto proficuo in merito alle tematiche proposte durante l’evento.