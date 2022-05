Chiusura temporanea al traffico veicolare domani sera, al centro di Carbonia, in occasione della processione in onore di San Ponziano

Il comandante della Polizia municipale di Carbonia, Andrea Usai, con l’ordinanza n° 79 del 11 maggio 2022, rende noto che domani dalle ore 19,30 e fino al termine della manifestazione, ci sarà una chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo necessario al passaggio della processione religiosa in onore del patrono San Ponziano. Saranno momentaneamente interdette alle auto le seguenti strade cittadine: Viale Arsia, via Catania, Via Roma, Via Manno, Via Fosse Ardeatine, Piazza Matteotti e via San Ponziano.