Spettacolare performance, al Teatro Massimo di Cagliari, di Samara Joy, una delle giovani emergenti cantanti statunitensi – di Nadia Pische

Spettacolare performance, sabato 7 maggio, al Teatro Massimo di Cagliari, di Samara Joy, una delle più giovani emergenti cantanti statunitensi. Proveniente da una famiglia di musicisti, nata e cresciuta nel Bronx si dedica inizialmente al gospel per poi scoprire, durante il periodo al college, la passione per il jazz. Vince nel 2019 la prestigiosa manifestazione “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition” ed oggi, a soli 24 anni, vanta già esibizioni nei più rinomati jazz club di New York.

Nella serata del 7 maggio ha presentato dal vivo il suo album di debutto che porta come titolo il suo nome. Sul palco del Teatro Massimo è stata accompagnata al piano da Ben Peterson, al contrabbasso da Mathias Allamane ed alla batteria da Malte Arndal.

Una voce sorprendente, musicale e morbida, che ha catturato subito l’attenzione del numeroso pubblico presente in sala, una voce capace di emozionare che tocca l’apice nei momenti privi di accompagnamento musicale sino ad accarezzare l’anima.

Nadia Pische

Di seguito gli scatti della serata.