Comunali a Samassi: la sfida è tra Giancarlo Melis e Maria Beatrice Muscas

Sono due le liste in campo per contendersi la carica di sindaco di Samassi, attualmente ricoperta da Enrico Pusceddu, che non sarà della partita: la lista civica “Samassi Riparte”, guidata da Giancarlo Melis, e “SiAmo Samassi”, guidata da Maria Beatrice Muscas.

La prima vede come candidati consiglieri Fabrizio Atzeni, Gianluigi Cabiddu, Paolo Cabriolu, Anna Cara, Jessica Casu, Anna Casula, Francesca Ortu, Maria Bonaria Porcedda, Manuela Sanna, Luca Setzu, Valerio Urraci e Narciso Vacca; nella seconda Giovanni Cocco, Enrico Concu, maria Daniela Concu, Manuela Liggi, Efisio Lisci, Fabrizio Murru, Giacomo Innis, Michela Onnis, Tania Onnis, Silvia Porta, Maurizio Sanna e Roberta Vacca.