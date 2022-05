Da ieri sui traghetti da e per Carloforte sono in vigore le agevolazioni tariffarie per i passeggeri non residenti. Vista la ripartizione per l’anno 2022 delle risorse finanziate dalla Regione Sardegna ai comuni di Carloforte e La Maddalena per l’abbattimento dei costi di trasporto marittimo per le isole minori sostenuti dai passeggeri non residenti, è stata autorizzata la spesa di 900.000 euro da distribuire equamente tra le due Comunità isolane, prevedendo pertanto la somma a disposizione di 450.000 euro per ciascun Comune.

«In concertazione con le società Delcomar srl ed Ensamar srl e, in considerazione dell’entità dei fondi a nostra disposizione – spiega il sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni -, si è stabilito che sulle linee Carloforte/Portovesme e Carloforte/Calasetta e, per entrambi i regimi di convenzione diurno e notturno, alle tariffe ordinarie (estive ed invernali) dei passeggeri non residenti, verrà applicata la seguente scontistica: sconto di 5,00 euro sul passeggero e 10 euro sull’autovettura. Tale formula di scontistica tariffaria, sarà operativa e fruibile nella formula andata e ritorno e la scontistica del week-end verrà applicata dalla prima corsa del venerdì fino alle ore 13.00 del lunedì. Le agevolazioni tariffarie resteranno in vigore fino ad esaurimento delle somme stanziate.»

Le agevolazioni, fatte salve ulteriori eventuali comunicazioni, potranno essere utilizzate:

tutti i week-end dal venerdì 20 maggio 2022 al lunedì 25 luglio 2022, e in occasione del Girotonno 2022 anche il giovedì 2 giugno 2022;

sospensione dal martedì 26 luglio 2022 al giovedì 1 settembre 2022;

riattivazione dal venerdì 2 settembre, per tutti i week-end, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

Il pagamento del contributo di sbarco è sempre dovuto, fatto salvo per l’utenza che usufruisce il diritto all’esenzione secondo il vigente regolamento.