Domenica 22 maggio è in programma la gara ciclistica “Sulle strade del Carignano”, organizzata dalla Dimonios Bike team di Carbonia, con il patrocinio del comune di Sant’Anna Arresi e la collaborazione di Le Fox Bike.

Il percorso si svilupperà tra i vigneti e le campagne di Sant’ Anna Arresi e Masainas, novità per la carovana multicolore delle 2 ruote, su un circuito di 23,3 km da ripetere 3 volte, per complessivi 69,9 km, con circa 15 km di sterrato. Il ritrovo è fissato alle 8.00, la partenza alle 10.00 presso il Pepe Nero, in via Italia 240, a Sant’Anna Arresi.

Dopo le ricche premiazioni ci sarà il pranzo. Il pomeriggio sarà allietato da altre attrazioni con musica, degustazioni e tanto altro.