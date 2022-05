Fabio Usai (PSd’Az): «Sotacarbo porta avanti straordinari processi di ricerca nel campo della transizione energetica ambientale»

Il consigliere regionale Fabio Usai (PSd’Az), accompagnato dal presidente Mario Porcu e dal dr. Mauro Mureddu, ha visitato lo stabilimento della Sotacarbo nella città di Carbonia.

«Oggi Sotacarbo porta avanti straordinari processi di ricerca nel campo della transizione energetica ambientale, importantissimi, anche, per promuovere e favorire modelli di sviluppo coerenti col “green new deal” e l’economia circolare – ha detto Fabio Usai -. Alla Grande Miniera di Serbariu, ad esempio, dalle energie rinnovabili e dall’anidride carbonica – tra i più insidiosi gas serra il cui rilascio in atmosfera è alla base dell’innalzamento delle temperature e dei cambiamenti climatici, si producono (ancorché ancora sperimentalmente, ma già con ottimi risultati) vettori energetici e combustibili, come il metanolo e l’etere dimetilico, compatibili con quanto espresso in precedenza e, potenzialmente, utili per affrontare molteplici problemi dell’attuale contesto storico. D’altronde, in futuro gli e-fuels saranno determinanti per completare i processi di implementazione della mobilità sostenibile, soprattutto, nell’ambito dei trasporti pesanti e dei settori aereo e navale. Questo futuro sostenibile si costruisce anche alla Sotacarbo nella città di Carbonia e i brevetti finora registrati, nonché i premi e riconoscimenti ottenuti in ambito internazionale, sono lì a testimoniarlo.»

«Non mi dilungo oltre nell’evidenziare i punti di forza di questa realtà, che in ogni modo stiamo cercando di sostenere a livello regionale (ultimamente anche con uno stanziamento di 8 milioni di euro) – ha concluso Fabio Usai -, ma per ogni eventuale richiesta di informazioni o delucidazione sono e siamo a disposizione.»