Carbonia: legge n. 162/98, nuove richieste entro il 4 novembre 2022

L’assessorato delle Politiche sociali del comune di Carbonia comunica che è possibile presentare nuove richieste di predisposizione dei piani personalizzati con certificazione attestante lo stato di handicap grave rilasciata dopo il 31 marzo 2022 (ed entro il 31 ottobre 2022).

Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 4 novembre 2022. La documentazione e l’avviso sono consultabili sul sito del comune di Carbonia al seguente link: https://www.comune.carbonia. su.it/avvisi/avvisi-vari/item/ 4548-legge-n-162-98-nuove- domande-entro-il-4-novembre- 2022

I cittadini che hanno ottenuto o otterranno dalla Commissione medica competente il riconoscimento della disabilità grave, nel periodo tra il primo aprile 2022 e il 30 ottobre 2022, potranno presentare richiesta di predisposizione di un piano personalizzato, esclusivamente on line, accedendo alla sezione “Servizi on line” del sito istituzionale del comune di Carbonia all’indirizzo www.comune.carbonia.su.it nella sezione Servizi/Servizi on line/istanze on line e richieste servizi sociali. Il beneficiario o la persona referente dovrà essere munito di Spid o Carta di identità elettronica.

Le richieste saranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di arrivo all’ufficio di Protocollo e finanziate esclusivamente nell’ipotesi in cui l’Amministrazione disponga di risorse derivanti dalla mancata attivazione e dalla sospensione anticipata di progetti da parte di altri beneficiari. I progetti dovranno essere attivati entro e non oltre il 30 novembre 2022.