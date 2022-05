Grande partecipazione, sabato 30 aprile a Sant’Antioco, alla processione dei “Is coccois” della 663ª Festa di Sant’Antioco Martire – di Nadia Pische

In occasione della 663ª edizione della Festa di Sant’Antioco Martire, nel pomeriggio di sabato 30 aprile, una gremita folla ha assistito, dopo ben due anni di assenza a causa della pandemia, alla processione dalla chiesa di Santa Maria Goretti si è snodata lungo corso Vittorio Emanuele sino ad arrivare alla Basilica di Sant’Antonio.

Finalmente, dopo due lunghi anni, la tradizione torna in presenza con la bellezza dei costumi e la particolarità del pane portato in processione adagiato nei tipici cestini sardi.

Nello stesso pomeriggio, è stata inaugurata “Sulkinfiera”, tanti stand nei quali poter acquistare prodotti caratteristici di molte località sarde… vini, dolci, torrone, miele, salumi, formaggi; ma non solo anche gioielli in corallo, maschere in legno, vestiti della tradizione.

Particolare lo stand del tornio, dove numerose persone sono state attratte dalla creazione in diretta di vasi e ciotole in argilla.

Tanti gli angoli addobbati con balle di fieno, fiori e sedie impagliate, un tuffo nel passato capace di evocare ricordi legati ai nonni.

Molti i turisti presenti che fanno presagire una grande stagione che darà sicuramente respiro ai ristoratori e non solo, che tanto hanno sofferto in questo lungo periodo di pandemia che sembra finalmente volgere al termine.

Nadia Pische