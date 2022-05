I carabinieri di Carbonia hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di un 27enne di San Giovanni Suergiu

Un 27enne di San Giovanni Suergiu è stato raggiunto da un provvedimento della misura cautelare personale consistente in un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vale a dire dalla sua ex convivente che l’interessato aveva tormentato con comportamenti persecutori, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari ed eseguita dai carabinieri della stazione di Carbonia. In questi casi, eventuali inosservanze delle prescrizioni imposte dal GIP, da parte del destinatario del provvedimento, documentate dai carabinieri, possono facilmente condurre la persona inottemperante dapprima agli arresti domiciliari e, in caso di ulteriori trasgressioni, al carcere.