I rappresentanti dell’associazione “Giovani della Terza Età di Cortoghiana” hanno incontrato la direttrice generale della Asl Giuliana Campus

I rappresentanti dell’associazione “Giovani della Terza Età di Cortoghiana”, il presidente ed il vicepresidente Luigi Pinna e Gianluigi Callia e l’ex consigliere comunale Marco Loi, hanno incontrato la direttrice generale della Asl Giuliana Campus. Al centro del confronto, l’offerta sanitaria inerente la medicina territoriale nella frazione.

«Nel nostro dialogo con la dottoressa Giuliana Campus – hanno detto Luigi Pinna e Gianluigi Callia -, abbiamo affrontato le criticità della medicina territoriale nella frazione di Cortoghiana. Criticità in parte mitigate dalla professionalità della dottoressa Michela Atzori, la quale, fin dal suo arrivo nei mesi scorsi, sta operando in maniera indefessa e con grande abnegazione a favore della comunità. Alla dottoressa Giuliana Campus abbiamo chiesto un sostegno concreto, affinché i cittadini della nostra frazione abbiano la possibilità di scegliere, direttamente vicino a casa, il medico di famiglia. A tal proposito, sarebbe utile inviare un funzionario per la raccolta dei dati in loco, e permettere alle persone anziane con problemi di deambulazione, o magari impossibilitate a muoversi perché prive di mezzo, di effettuare la propria scelta senza essere necessariamente obbligate a spostarsi a Carbonia.»

«Dopo averci ascoltato – ha aggiunto Marco Loi -, la dottoressa Giuliana Campus ha assunto l’impegno ad affrontare la questione e ad individuare ogni possibile soluzione per andare incontro alle nostre richieste. Abbiamo anche approfittato di questo incontro – ha concluso l’ex consigliere comunale -, per invitare la direttrice generale a Cortoghiana per un incontro con l’associazione della terza età e tutti i cittadini sulle tematiche della sanità locale. Un invito che auspichiamo possa trovare presto riscontro.»