Il comune di Carbonia è presente, a Milano, alla fiera dell’ecosostenibilità “Fa’ la cosa giusta”

Il comune di Carbonia ha partecipato, insieme alla Fondazione Cammino di Santa Barbara e alla Regione Sardegna, alla 18ª Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” che si conclude oggi a Milano. “Fa’ la cosa giusta” è la più grande fiera italiana dell’ecosostenibilità.

Nella parte della manifestazione dedicata al turismo consapevole e ai grandi Cammini si sono susseguiti interventi significativi sulla promozione del territorio sulcitano.

«Anche il comune di Carbonia ha voluto essere presente a questo appuntamento – ha spiegato il vicesindaco e assessore del Turismo, Michele Stivaletta -. La stretta collaborazione con la Fondazione Cammino di Santa Barbara rappresenta un tassello per lo sviluppo turistico della Sardegna, in una prospettiva di rete e di condivisione per far conoscere un intero territorio, in particolare quello del Sulcis Iglesiente e del Sud-Ovest sardo, con la sua genuinità, autenticità, bellezza, con la sua storia e la sua gente.»

Secondo l’assessore, a Carbonia deve essere riconosciuto un importante ruolo di partenza, collegamento e snodo per visitare il Sud-Ovest sardo anche per la sua posizione centrale nel Sulcis.

«I percorsi del Cammino di Santa Barbara che coinvolgono anche il nostro Comune – ha concluso Michele Stivaletta – sono oggetto di interesse crescente e come assessorati del Turismo e della Cultura stiamo cercando di sviluppare questo segmento che può generare un indotto, correlato a una maggiore attrattività.»