Il Carbonia ospita alle 15.30 la Vis Artena, forse è l’ultimo treno per i play out salvezza

Neanche il tempo per rifiatare dopo le partite di domenica, che le squadre del girone G del campionato di serie D tornano in campo questo pomeriggio per le partite della terz’ultima giornata della stagione regolare.

Derby a Sassari tra Torres, seconda, e Latte Dolce, ultimo. L’Arzachena ospita l’Afragolese, testa a testa per il quarto posto (inizio ore 15.00). Il Muravera ospita il Gladiator (la partita è iniziata alle 14.00 ed il Gladiator è avanti 1 a 0).

L’Atletico Uri va a caccia di punti salvezza sul campo dell’Ostiamare, il Lanusei cerca conferme a Genzano con il Cynthialbalonga.

Il Carbonia ospita la Vis Artena (fischio d’inizio ore 15.30), forse l’ultima vera occasione per entrare in zona play-out salvezza.

Le formazioni annunciate dai due allenatori.

Carbonia: Idrissi, Ganzerli, Serra, Sush, Carboni, Padurariu, Murgia, Aloia, Bellu, Isaia, Porru. A disposizione: Bigotti, Adamo, Agostinelli, Porcheddu, Basciu, Dore, Mancini, Gjuci, Russu. All. David Suazo.

Vis Artena: Manni, Maugeri, Capodaglio, Sfanò, Paolacci, Taviani, Maini, Contucci, Di Vico, Carbone, Sordilli. A disposizione: Chingari, Talone, Mastropietro, Vittucci, Cericola, Chialastri, Catapano, Lucchese. All. Fabrizio Perrotti.

Arbitro: Davide Santarossa di Pordenone.

Assistenti di linea: Simone Della Mea di Udine ed Alessandro Scifo di Trento.

Completano il programma della giornata le partite Team Nuova Florida-Aprilia, Real Monterotondo Scalo-Giugliano e Cassino-Insieme Formia.