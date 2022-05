Snam e Golar LNG hanno firmato il contratto per una nave FSRU della capacità di stoccaggio fino a 140.000 tonnellate

Procede il progetto della Snam che prevede la sistemazione sulla banchina est del porto di Portovesme, di una FSRU per lo stoccaggio e la rigassificazione del gas.

Snam e Golar LNG Limited (“Golar”) stamane hanno diffuso un comunicato stampa, con il quale annunciano di aver firmato un contratto in base al quale Golar cederà a Snam la nave metaniera “Golar Arctic”, previa conversione in unità di stoccaggio e rigassificazione (FSRU), da installare nell’area portuale di Portovesme, come previsto dal progetto per l’approvvigionamento energetico del Sulcis Iglesiente e della Città Metropolitana di Cagliari.

«Il contratto – si legge nel comunicato stampa – ha un valore complessivo di 269 milioni di euro ed include l’acquisto della nave e l’investimento necessario per la sua conversione in una FSRU con una capacità di stoccaggio fino a 140.000 metri cubi. A seguito della completa conversione, la FSRU sarà ceduta al Gruppo Snam.»

L’avvio delle attività di conversione della nave e degli adempimenti conseguenti sono subordinati al rilascio da parte di Snam di una Notice-to-Proceed (NTP), a valle della quale la consegna della FSRU potrà avvenire entro circa due anni.

Il progetto è da mesi al centro di un acceso dibattito, tra i favorevoli e i contrari alla sistemazione di una FSRU di queste dimensioni nel porto di Portovesme. Tra i contrari vi è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Alimonda. I cittadini di Portoscuso andranno alle urne il 12 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco. Sarà una sfida a due tra Salvatore Ignazio Atzori, vicesindaco ed assessore dell’Ambiente uscente, candidato della lista Portoscuso Insieme, e Rossano Loddo, consigliere di minoranza uscente, candidato della lista Portoscuso rinasce,