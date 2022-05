Il comune di Carbonia concorre a tre bandi del PNRR, sulla transizione digitale, per complessivi 230.000 euro

L’assessora della Transizione digitale del comune di Carbonia, Katia Puddu, ha diffuso una nota con la quale comunica che “dopo settimane di complesso lavoro, grazie all’abnegazione e alla professionalità del personale degli uffici afferenti al mio assessorato, abbiamo raggiunto un primo, importante, risultato; per nulla scontato viste le criticità dell’ente”.

“Abbiamo presentato tre progetti per la partecipazione ad altrettanti bandi del PNRR, finalizzati alla transizione digitale e allo snellimento dei processi burocratici nonché al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, per un totale di (quasi) 230.000 euro – aggiunge Katia Puddu -. Ovviamente ciò non significa che il nostro ente si sia già aggiudicato queste importante risorse: ma che, nonostante le criticità legate alle carenze di organico e le conseguenti difficoltà nello strutturare progetti competitivi, concorre in pieno a conquistarle.”

“Il piano nazionale di ripresa e resilienza è un’opportunità fenomenale per modernizzare il Paese e nello specifico il nostro Comune – conclude Katia Puddu -: perciò è necessario profondere il massimo sforzo per sfruttarla appieno.”