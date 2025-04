Daniela Garau (FdI): «L’avvicendamento in due assessorati così importanti sono l’espressione di una maggioranza immobile e divisa su tutto»

«Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia esprime tutto il proprio disappunto e la viva preoccupazione per l’ennesima dimissione in seno alla Giunta comunale. Le dimissioni dell’assessore, d.ssa Katia Puddu con delega agli Affari generali, a poche ore di distanza dalla nomina di un altro assessore, l’avv. Irina Piras con delega ai servizi sociali, che sostituisce altro assessore dimissionario, non possono che allarmarci ed evidenziare la disgregazione di un esecutivo incapace di porsi obiettivi a medio e lungo termine per lo sviluppo della città.»

Lo scrive, in una nota, Daniela Garau, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia e consigliera comunale di minoranza nel Consiglio comunale di Carbonia.

«L’avvicendamento in due assessorati così importanti sono l’espressione di una maggioranza immobile e divisa su tutto, anche sull’attribuzione di deleghe assessoriali strategiche e delicate – aggiunge Daniela Garau -. Temiamo si possa pensare che i cittadini siano assuefatti a tutto e che tanto, nulla diranno. Questa volta, però, è davvero troppo. Troppo, perché in 3 anni si sono avvicendati 6 Assessori, con una permanenza in ogni assessorato di poco più di 6 mesi. Delle due, l’una: o si è sbagliato, a suo tempo, nella scelta oppure si è compreso, nel proseguo della consiliatura, che quella scelta fosse sbagliata.»

«Riteniamo che tanto più si sarà lontani da questo tipo di politica, maggiori probabilità si avranno di farvi prendere coscienza di quanto tutto questo sia grave per la collettività – conclude Daniela Garau -. Ringraziamo gli assessori dimissionari per l’impegno profuso e i neo assessori per ciò che vorranno rilasciare alla città.»