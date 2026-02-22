Ieri, al Lù Hotel di Carbonia, s’è tenuto il convegno “Demenze e Alzheimer: riconoscere i segnali precoci e affrontare la malattia”, organizzato dal Rotary Club Carbonia, con il patrocinio del comune di Carbonia, della ASL Sulcis Iglesiente e di Alzheimer Italia.

Dopo i saluti del presidente del Rotary Club Carbonia, Daniele Maria Agulli, e del sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, sono intervenuti l’avvocato Irina Piras, assessora delle Politiche sociali del comune di Carbonia; il dottor Gianluca Floris, dirigente medico di Neurologia e responsabile del CDCD Neurologia dell’AOU di Cagliari; la dottoressa Patrizia Poddighe, dirigente medico di Neurologia e responsabile del CDCD Sirai della ASL Sulcis Iglesiente; la dottoressa Annalaura Cadeddu, dirigente di Neuropsicologia del CDCD Sirai della ASL Sulcis Iglesiente; la dottoressa Anna Rosa Granara, medico di Medicina generale della ASL Sulcis Iglesiente; Marisa Porcu, caregiver.

I lavori sono stati coordinati e moderati dalla dottoressa Patrizia Poddighe.

In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità ha stimato, nella prima revisione sistematica sulla prevalenza della demenza in Europa considerando solo studi di alta qualità che adottano gli stessi criteri diagnostici, circa 1.100.000 persone con demenza (di cui il 55% con Alzheimer) e, inoltre, 900.000 con Mild Cognitive Impairment.

La stima di circa 1.100.000 persone con demenza deriva da una meta-analisi che ha considerato 9 studi condotti in Europa tra il 1993 e il 2018 per un totale di 19.263 partecipanti, di cui 2.137 con diagnosi di demenza. Circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza, con conseguenze anche sul piano economico e organizzativo.

Nel corso dei vari interventi sono stati esaminati i segnali precoci e i percorsi per il trattamento della malattia che, in particolare negli ultimi anni, hanno fatto passi avanti significativi con la ricerca.