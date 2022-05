La scuola Primaria di Domusnovas ha visitato il Comando della Guardia Costiera di Portoscuso

Nella giornata di ieri – 24 maggio – 91 studentesse e studenti dell’Istituto

Comprensivo Statale “F. Meloni” di Domusnovas, delle 6 classi della Scuola

Primaria di via Monti, hanno fatto visita all’Ufficio

Circondariale Marittimo di Portoscuso per un incontro didattico-formativo

inerente la “giornata del mare e della cultura marinara”.

Questa giornata, istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del

Codice della nautica da diporto, vede la Guardia Costiera impegnata

nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli Istituti scolastici di ogni

ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore

culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Di qui, la promozione di

iniziative formative e divulgative per diffonderne la conoscenza, al fianco

della scuola che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al

rispetto, esteso, in questo caso, anche a quello del bene-mare.

Nel corso della mattinata le ragazze ed i ragazzi hanno avuto la possibilità

di vedere da vicino una motovedetta della Guardia Costiera, le dotazioni di

soccorso utilizzate per portare a termine i salvataggi ed una zattera di

salvataggio autogonfiabile completa di tutti gli equipaggiamenti di

sopravvivenza. Per meglio far comprendere alle alunne ed agli alunni il

lavoro quotidianamente svolto dagli 11mila militari del Corpo delle

Capitanerie di Porto – Guardia Costiera lungo gli oltre 8mila chilometri di

coste nazionali, è stato presentato un video relativo a tutte le attività

Istituzionali svolte: dalla ricerca e soccorso alla sicurezza della navigazione,

dal controllo delle attività di pesca all’attività amministrativa. Un focus

particolare è stato posto sulle competenze ambientali della Guardia

Costiera, sensibilizzando i “visitatori” sull’importanza della conservazione e

della valorizzazione del nostro bel mare.

In tale ambito è stato chiesto il supporto dei giovani per informare i loro

amici, parenti e conoscenti circa il grave impatto che taluni comportamenti

hanno sull’ambiente marino e costiero: NO ai furti di sabbia e conchiglie

come souvenir delle vacanze e NO all’abbandono dei rifiuti in spiaggia!

Non sono mancate le raccomandazioni, in considerazione dell’inizio della

stagione balneare, alla massima prudenza in acqua, per bagni sicuri tutta

l’estate.

La giornata si è conclusa con una foto ricordo, per “incorniciare” nella

memoria delle alunne e degli alunni questa bella esperienza vissuta con la

Guardia Costiera che, come ha detto la docente responsabile dell’attività

“resterà un bel ricordo, oltre ad essere stato un momento di apprendimento

di cui faranno tesoro”.