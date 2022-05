“Mamme in salute”, domenica 8 maggio una giornata di ascolto, informazione, promozione e prevenzione della salute

Questa mattina, nella sede della Direzione generale della Asl Sulcis, in via Dalmazia n. 83, a Carbonia, è stato presentato alla stampa l’evento “Mamme in salute” organizzato dalla Asl Sulcis. In occasione della ricorrenza della Festa della Mamma la Direzione generale ed i Distretti sociosanitari della Asl Sulcis, in collaborazione con il Dipartimento di Salute mentale e dipendenze ed il Dipartimento di Prevenzione della zona Sud Sardegna e con i Comuni guidati dai Sindaci donna del Sulcis, hanno organizzato per l’8 maggio una giornata di ascolto, informazione, promozione e prevenzione della salute.

In particolare a Carbonia le sedi scelte sono il Poliambulatorio (Ex Inam) ed il Consultorio cittadino (in via Brigata Sassari 37) dove, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, saranno effettuati controlli della pressione arteriosa, della glicemia, tamponi antigenici, vaccino contro il papilloma virus effettuato da un’equipe di assistenti sanitarie.

Per la giornata è stato coinvolto anche il dipartimento di salute mentale e verrà data particolare attenzione alle dipendenze come alcol e gioco d’azzardo: per questo motivo sarà distribuito materiale informativo e saranno proposti anche dei questionari riguardanti i disturbi della memoria e i deficit cognitivi.

L’evento è stato presentato dalla direzione aziendale, alla presenza di alcuni sindaci.

Intervista al direttore generale Giuliana Campus.