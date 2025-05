Questa mattina il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha incontrato il nuovo commissario della ASL Sulcis Andrea Marras

Questa mattina, nella sede del Municipio di piazza Roma, il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha incontrato il nuovo commissario della ASL Sulcis Andrea Marras. Un dialogo franco, costruttivo e collaborativo in cui il primo cittadino, dopo aver preliminarmente ringraziato la direttrice generale Giuliana Campus per l’impegno profuso, ha augurato buon lavoro al nuovo commissario Andrea Marras, che è approdato nel Sulcis Iglesiente dopo un’esperienza da direttore generale della ASL dell’Ogliastra e, prima ancora, quale Direttore amministrativo della ASL n. 1 di Sassari.

Nel corso dell’incontro il sindaco Pietro Morittu «ha rivendicato il ruolo decisivo della sanità ospedaliera e del territorio, auspicando che la nostra Azienda sanitaria possa ritornare ad essere guida e luogo di formazione per i nuovi medici». Il primo cittadino ha ribadito «la necessità di professionalità dedicate al nostro ospedale di emergenza urgenza DEA di primo livello e, soprattutto, di ampliare la rete della medicina del territorio. È indispensabile costruire le condizioni perché alle strutture di eccellenza come Neurologia, Ortopedia, Cardiologia, CSM, Pronto Soccorso e alle tante altre che si trovano in profonda difficoltà possano essere garantite le risorse e professionalità utili a poter erogare servizi di qualità e assistenza. La dignità del paziente e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza devono essere il faro per la rigenerazione del sistema».

Il sindaco di Carbonia ha poi richiamato l’attenzione su una serie di fattori su cui puntare, al fine di migliorare l’organizzazione sanitaria. Tra questi, la necessità di una redistribuzione delle professionalità, la previsione di concorsi specifici per la nostra azienda sanitaria, l’opportunità di stipulare una convenzione con le Università per la pratica in loco degli specializzandi, la previsione di specifiche premialità, la riduzione delle liste di attesa, la velocizzazione dell’iter per la certificazione delle invalidità da parte delle Commissioni Mediche e il miglioramento dell’accesso alle cure mediche.