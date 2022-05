Nella seduta consiliare di ieri l’Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu ha posto il sigillo definitivo sul Piano particolareggiato del Centro matrice

Nella seduta consiliare di ieri 23 maggio l’Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu, guidata dalla sindaca Elvira Usai, ha posto il sigillo definitivo sul Piano particolareggiato del Centro matrice.

«E’ un risultato fondamentale che disciplina il patrimonio edilizio del nostro centro storico – spiega il primo cittadino – tanto più quando arriva dopo circa tre anni di lavoro e di concertazione con i tecnici e i diversi portatori d’interesse del territorio. L’attività di pianificazione delle differenti esigenze dei cittadini (ampliamenti, sopraelevazioni, ristrutturazioni) trova finalmente regole chiare e certe con cui predisporre gli interventi e sarà inoltre un valore aggiunto che apre nuovi scenari economici per il nostro paese.»

Il Piano particolareggiato del Centro matrice andrà a normare una nuova perimetrazione costituita da 6 isolati in cui sono contenute 71 unità immobiliari; mentre per una pianificazione sulle aree restanti ci si dovrà affidare al PUC (Piano urbanistico comunale) che è in fase di elaborazione e a breve ricomincerà il suo iter con le fasi di concertazione popolare.

«Le certezze urbanistiche e la corretta applicazione della normativa – conclude Elvira Usai – forniranno un impulso decisivo allo sviluppo del settore edilizio e al decoro urbano.»