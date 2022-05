L’assessore delle Attività produttive del comune di Iglesias ha organizzato un incontro con i titolari delle attività del Centro Storico, per giovedì 26 maggio

L’assessore delle Attività produttive del comune di Iglesias, Ubaldo Scanu, ha organizzato un incontro con i titolari delle attività del Centro Storico, per giovedì 26 maggio, alle ore 15.15, presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale, in via Isonzo 7, finalizzato a valutare possibili forme di collaborazione ufficiale tra l’Amministrazione, gli altri livelli istituzionali e gli esercenti, per progetti futuri di valorizzazione della città.

Nella seconda parte dell’incontro sarà presente anche l’assessore della Cultura e Spettacolo Claudia Sanna, si parlerà delle iniziative da inserire nel programma dell’Estate Iglesiente.